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10.04.2020 18:42
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Дефицита имбиря и лимона в России не ожидается

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Несмотря на ажиотажный спрос на имбирь и лимон, наблюдающийся в последние несколько недель в российской рознице, эти продукты не исчезнут с прилавков наших магазинов, заверила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

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Она признала, что в последнее время, действительно, наблюдается рост спроса на имбирь. Это приводит к увеличению цен на этот продукт. Однако он связан, в первую очередь, с тем, что имбирь на 100% завозится в Россию из-за рубежа. А ослабление рубля привело к удорожанию всех импортных товаров.

"В потребительскую корзину ни лимон, ни имбирь не входят. Но мы совершенно точно можем успокоить всех россиян, что и имбирь, и лимоны будут на полках в торговых сетях. Важно сейчас, чтобы не было этого ажиотажного спроса, не увеличивалась цена на эту группу товаров в том числе", - сказала Абрамченко.

Напомним, по данным Россельхознадзора, с 1 по 6 апреля в Россию было ввезено 2,4 тыс. т свежего имбиря. И это в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (203 т), и 84 процента от объема импорта имбиря за предыдущие три месяца. Практически весь объем поступил из Китая, который с прошлого года нарастил долю поставок этого продукта с 80 до почти 100%.

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