Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС

Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.

Работает эта система так: допустим, Алиса и Боб встретились впервые и провели друг с другом 10 минут. Их смартфоны анонимно идентифицировали друг друга через Bluetooth. Затем Боб сдал положительный тест на коронавирус - об этом стало известно организациям здравоохранения, они передали информацию в компании - и через несколько дней организациям будет доступна полная информация о том, с кем контактировал Боб. По мнению авторов системы, это поможет медикам в борьбе с эпидемией.

В отличие от других способов контроля, этот метод не отслеживает месторасположение человека. Он принимает сигналы с соседних смартфонов с 5-минутным интервалом. И если окажется, что, если кто-то рядом был инфицирован, смартфон уведомит вас об этом.

Издание The Verge уверяет, что такая система мониторинга полностью конфиденциальна: несмотря на то, что смартфоны владельцев регулярно обмениваются ключами друг с другом, эти ключи меняются каждые 15 минут.

Компании все еще обсуждают с организациями здравоохранения возможность запуска этой системы. Да, возможно она не заменит уже разработанные во многих странах системы слежения, но поможет использовать миллиарды устройств в борьбе с пандемией.