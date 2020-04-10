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10.04.2020 13:50
Рубрика: ДТП

Аварии и погибших на дорогах будут считать по-новому

Текст: Владимир Баршев
Аварии и пострадавших в них будут считать по новым правилам. Проект постановления правительства, которое утверждает эти правила, размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Фото: Ростислав Нетисов/ТАСС Фото: Ростислав Нетисов/ТАСС
Фото: Ростислав Нетисов/ТАСС

Документ разработан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и направлен на совершенствование учета ДТП. В правилах уточняются термины, а также конкретизированы случаи, которые в официальную статистику ДТП не войдут.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Напомним, что погибшим в ДТП считается участник дорожно-транспортного происшествия, умерший на месте происшествия либо от его последствий в течение 30 последующих суток.

В статистику не включается сведения об авариях, произошедших во время спортивных мероприятий - авто- и мотогонок. А также во врем подготовки к ним.

Исключено из учета ДТП падения пассажиров в автобусах. До сих пор они портили статистику. Упадет бабушка в автобусе, ударится, обратится к врачу, и все, статистика пополнилась еще одной аварией. Когда постановление вступит в силу, такого больше не будет.

Также ДТП не будет считаться действия должностных лиц по принудительной остановке автомобилей.

Перечень ведомств, участвующих в учете сведений о ДТП, дополнен Российским Союзом Автостраховщиков для возможности получения сведений о ДТП, оформленных без участия уполномоченных на то сотрудников полиции. Ведь не все аварии попадают в поле зрения сотрудников ГИБДД.

Фото: РИА Новости
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Почти половина аварий без пострадавших оформляются по Европротоколу, то есть без обращения в ГИБДД. Но это не значит, что информация о таких авариях должна пропадать. Ведь она необходима, чтобы устанавливать места концентрации ДТП, выявлять причины аварий и делать такие места безопасными. Часто причиной ДТП становится неправильная организация дорожного движения.

Также принятие этого постановления позволит минимизировать расхождение официальной статистической информации об умерших в результате ДТП со сведениями, имеющимися в МВД России, медицинских организациях и Федеральной службе государственной статистики.

#ДТП