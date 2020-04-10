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Рубрика: Экономика

Бесплатный доступ к значимым ресурсам предоставят и на смартфонах

Текст: Иван Черноусов
Правительство РФ намерено распространить эксперимент по бесплатному доступу к социально-значимым ресурсам и на мобильный интернет. О том, что переговоры с операторами связи ведутся, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в обращении к участникам Петербургского юридического форума, который проводили в онлайн-формате.
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

"Вы знаете, что есть эксперимент. Наиболее популярные сервисы - доступ к ним операторы предоставляют бесплатно. Пока, конечно, только для фиксированного интернета, но следующим шагом, я уверен, что мы договоримся и с мобильными операторами", - сказал Чернышенко. По его словам, согласие от сотовых операторов может быть получено в ближайшее время.

Фото: iStock
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Вице-премьер отметил, что самоизоляция дает людям возможность попробовать новые сервисы - "то, до чего раньше и не доходили руки". Тем не менее, после окончания пандемии, когда ограничительные меры будут сняты, сервисы вновь должны стать коммерческими, подчеркнул он.

Напомним, что Минкомсвязи РФ 31 марта утвердило список социально-значимых ресурсов, которые будут участвовать в эксперименте по бесплатному доступу к нему граждан, проводимому с 1 апреля по 1 июля; перечень может меняться, но не чаще, чем раз в неделю.

Экономика Отрасли Связь Правительство Вице-премьеры Государственные интернет-услуги

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