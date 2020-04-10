Бесплатный доступ к значимым ресурсам предоставят и на смартфонах

Правительство РФ намерено распространить эксперимент по бесплатному доступу к социально-значимым ресурсам и на мобильный интернет. О том, что переговоры с операторами связи ведутся, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в обращении к участникам Петербургского юридического форума, который проводили в онлайн-формате.

"Вы знаете, что есть эксперимент. Наиболее популярные сервисы - доступ к ним операторы предоставляют бесплатно. Пока, конечно, только для фиксированного интернета, но следующим шагом, я уверен, что мы договоримся и с мобильными операторами", - сказал Чернышенко. По его словам, согласие от сотовых операторов может быть получено в ближайшее время.

Вице-премьер отметил, что самоизоляция дает людям возможность попробовать новые сервисы - "то, до чего раньше и не доходили руки". Тем не менее, после окончания пандемии, когда ограничительные меры будут сняты, сервисы вновь должны стать коммерческими, подчеркнул он.

Напомним, что Минкомсвязи РФ 31 марта утвердило список социально-значимых ресурсов, которые будут участвовать в эксперименте по бесплатному доступу к нему граждан, проводимому с 1 апреля по 1 июля; перечень может меняться, но не чаще, чем раз в неделю.