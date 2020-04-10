Двадцать способов снизить платежи за электричество

"Чтобы снизить затраты на электроэнергию, необязательно ограничивать себя в привычном образе жизни, можно просто более эффективно ее расходовать", - отмечают в "Мосэнергосбыте".

В условиях самоизоляции лучший способ сэкономить - следовать простым правилам при ведении домашнего хозяйства.

При приготовлении пищи правильно выбирать размер конфорки электроплиты. Если диаметры кастрюли и конфорки совпадают - тепло используется оптимально. У "экономных" кастрюль - ровное дно и плотно прилегающая крышка.

Используйте остаточное тепло конфорки и духовки. Готовьте с небольшим количеством жидкости в закрытой кастрюле.

Удаляйте накипь в электрочайнике. Накипь обладает малой теплопроводностью, вода в посуде с накипью нагревается медленно, электроэнергии расходуется больше.

Кипятите столько воды в чайнике, сколько вам нужно именно сейчас. Полный чайник будет закипать дольше, а значит и электроэнергии израсходует больше, чем если залить в него две чашки воды.

Отодвиньте холодильник от плиты, они плохие соседи! Из-за теплоотдачи плиты холодильный агрегат нагревается и сам, а значит потребляет больше энергии, чтобы заново остыть. По этой же причине не устанавливайте холодильник рядом с батареей или под прямыми солнечными лучами.

Морозильное отделение следует открывать лишь ненадолго и помещать туда только хорошо охлажденные продукты.

Регулярно размораживайте морозильную камеру при образовании в ней льда. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.

Для слегка загрязненных вещей выбирайте в стиральной машине режим с низкой температурой и без предварительной стирки. Не превышайте нормы максимальной загрузки белья. Следует избегать и неполной загрузки: перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10-15%, а при неправильной программе стирки - до 30%.

Содержите в чистоте осветительные приборы и окна: загрязнение, в том числе пыль, снижает эффективность освещения на 10-30% и способствует более раннему включению искусственного света, а также большего количества осветительных приборов.

Применяйте местное освещение (настольные лампы, торшеры, бра) при отключенном или сниженном уровне общего освещения.

Не оставляйте бесполезно работающими электроприборы и освещение, не допускайте длительного освещения пустых помещений. Уходя, гасите свет!

Своевременно меняйте и чистите пылесборник и фильтры пылесоса. Забитые пылью, пылесборник и фильтры затрудняют работу пылесоса, уменьшают тягу воздуха и увеличивают энергопотребление прибора: на уборку той же поверхности понадобится гораздо больше времени.

Настройте технику на режим энергосбережения. При правильной настройке этого режима в компьютере можно снизить энергопотребление им вдвое. При этом монитор автоматически переходит в режим ожидания, если в течение нескольких минут компьютером не пользовались. Это намного экономнее полного рабочего режима. Но лучше неиспользуемые приборы отключать от сети вовсе.

При наличии альтернативы используйте более "молодую" технику, современные приборы обычно обходятся меньшей энергией, чем их предшественники.

Используйте специальные приборы. Например, кофеварка готовит кофе намного экономичнее, чем старая добрая турка на электроплите. Другие специальные приборы вроде яйцеварки или тостера в большинстве случаев также более бережливо обращаются с энергией.

При возможности перейдите на многотарифный учёт электроэнергии, когда ночное потребление в несколько раз дешевле. В этом случае запускать стиральную или посудомоечную машину в ночные часы будет гораздо выгоднее.

Используйте энергосберегающие лампы - компактные люминесцентные и светодиодные. Они потребляют примерно на 80 % меньше энергии, чем традиционные лампы накаливания, а служат в 8-10 раз дольше. Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие может снизить потребление электроэнергии в квартире в среднем в 2 раза (затраты обычно окупаются за 2-3 месяца).

Установите автоматическое управление освещением с помощью датчиков: реле времени, датчика присутствия и освещения и т.п. Эти системы способны самостоятельно включать и отключать освещение или даже менять его интенсивность в зависимости от заданного сценария с помощью датчиков, реагирующих на свет, звук или движение.

Пользуйтесь бытовыми приборами высоких классов энергоэффективности - А, А+, А++ и т.д.