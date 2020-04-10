Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 апреля 2020 года № 128-п "О дополнительных выплатах к заработной плате отдельным работникам медицинских организаций в связи с оказанием медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, или имеется риск ее выявления"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 415 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 12 октября 2005 года № 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в целях стимулирования труда работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - медицинские организации), участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее - новая коронавирусная инфекция) или имеется риск ее выявления, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Предусмотреть на период введения режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре дополнительные выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения ею, медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1.1. Медицинским работникам, оказывающим скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь:

врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, - 52 238 рублей;

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшерам скорой медицинской помощи, медицинским сестрам, медицинским сестрам-анестезистам), - 26 119 рублей;

фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи - 13 059 рублей.

1.2. Медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь:

врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам), - 52 238 рублей;

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, - 26 119 рублей;

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, - 13 059 рублей.

1.3. Медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях:

врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), - 65 297 рублей;

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, - 32 649 рублей;

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, - 19 589 рублей.

2. Предусмотреть на период введения режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре дополнительные выплаты иному персоналу, обеспечивающему условия для оказания скорой медицинской помощи (в том числе водителям, санитарам), первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения ею, медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 13 059 рублей.

3. Финансовое обеспечение дополнительных выплат, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственной программе Ханты-Мансийского автономного округ - Югры "Современное здравоохранение", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округ - Югры от 5 октября 2018 года № 337-п, и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 415.

4. Финансовое обеспечение дополнительных выплат, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округ - Югры от 5 октября 2018 года № 337-п.

5. Размеры дополнительных выплат, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящего постановления, исчисляются с применением к ним районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и выплачиваются в составе заработной платы медицинского работника за фактически отработанное время.

6. Средства на дополнительные выплаты направляются после согласования Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры локального нормативного акта медицинской организации в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

7. Контроль соблюдения расходования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органы государственного финансового контроля.

8. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2020 года № 154-рп "О дополнительных выплатах к заработной плате отдельным работникам медицинских организаций в связи с оказанием медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV) или имеется риск ее выявления".

9. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18 марта 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







