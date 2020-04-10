Указ губернатора Иркутской области от 10 апреля 2020 года № 96-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пунктах 3, 5, 15 слова "по 12 апреля" заменить словами "по 19 апреля";

2) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 35 слова "из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга," заменить словами "из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия,";

3) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1 слова "по 12 апреля" заменить словами "по 19 апреля";

в пункте 2 слова "по 12 апреля" заменить словами "по 19 апреля";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Лицам:

1) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории Иркутской области - самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации - изоляция в условиях обсерватора, (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

2) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, с учетом эпидемиологической ситуации в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории Иркутской области - самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской Федерации в случае отсутствия условий для самоизоляции - изоляция в обсерваторе, (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области).";

в пункте 14 после слов "из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга," дополнить словами "Республики Бурятия,", после слов "в г. Москве, г. Санкт-Петербурге," дополнить словами "Республике Бурятия,".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев









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