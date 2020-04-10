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Текст:   Игорь Зубков 
18:50 10.04.2020

К новым условиям кредитных каникул подходят 3,8 млн ипотечных кредитов

Новые лимиты по кредитным каникулам существенно расширили круг заемщиков, которые потенциально могут ими воспользоваться.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Согласно первоначальным условиям, отсрочка платежей по закону о кредитных каникулах возможна только для ипотеки на сумму до 1,5 млн руб., при этом средняя сумма ипотеки выросла по итогам 2019 года до 2,2 млн, а в Москве этот показатель составлял 4,9 млн рублей.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство решило повысить лимит по ипотеке, сделав его дифференцированным: для большинства регионов он увеличен до 2 млн рублей, для Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа - до 3 млн рублей, а для Москвы - до 4,5 млн рублей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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По оценке Объединенного кредитного бюро, доля действующих ипотечных кредитов, потенциально попадающих под условия кредитных каникул, возрастет с 49 до 73%. Особенно значительно эта доля увеличится для Москвы (с 10 до 68%), Московской области (с 17 до 64%), Санкт-Петербурга (с 22 до 70%), регионов Дальнего Востока (с 31 до 80%).

Условия по автокредитам (лимит - 600 тысяч руб.) и кредитам наличными (250 тысяч руб.) остаются прежними. По оценке ОКБ, в них укладываются 45% автокредитов и 72% кредитов наличными. При этом в Москве, наиболее пострадавшей от распространения новой коронавирусной инфекции, средний размер потребительского кредита составляет 528 тысячи рублей, а на покупку автомобиля жители столицы брали кредиты в среднем на 1,2 млн рублей.

В Минфине отмечали, что закон о кредитных каникулах нацелен на помощь наиболее нуждающимся слоям населения. Граждане, которые могут подтвердить снижение доходов на 30% по сравнению со среднемесячным размером дохода за 2019 год, имеют право потребовать от банка отсрочки платежей на срок от 1 до 6 месяцев. При этом проценты в течение льготного периода продолжат начисляться.