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10.04.2020 08:11
Рубрика: Легковые авто

Как подготовить автомобиль к долгому простою

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во время самоизоляции большую часть времени машина простаивает во дворе или на парковке. В межсезонье это не идет ей на пользу: к длительной паузе нужно правильно подготовиться.

Первая опасность долгой стоянки - потеря заряда аккумулятора, пишет aif.ru. Многие в течение зимы ездили лишь по городу на относительно небольшой скорости, поэтому полной загрузки генератора не было. Заряженный наполовину аккумулятор может полностью разрядиться за месяц-полтора, особенно рискуют машины возрастом более 5 лет. Перед простоем можно отправиться на дачу, если это разрешено в вашем регионе во время режима самоизоляции. Если нет, то можно зарядить аккумулятор дома, соблюдая все меры предосторожности.

Фото: iStock
Что полезного можно сделать с машиной во время самоизоляции

Перед простоем правильно будет залить полный бак топлива. Почему? При весенней разнице температур днем и ночью в баке на стенках может выделяться конденсат. Он накапливается и попадает в бензин. Будучи тяжелее, не смешивается с ним и опускается на дно. Образуется водяная линза в опасности близости от топливного насоса. Через месяц мотор может "наглотаться" воды. Это не самое опасное, что с ним может случиться, но и далеко не полезное. Полный бак топлива предупредит образование конденсата.

Правильным будет сменить перед простоем масло, чтобы на дне картера не простаивал осадок из продуктов износа и нагара. Хорошо будет поменять воздушные фильтры или хотя бы почистить их щеткой.

Не ставьте машину под тополями: результаты их цветения будет трудно отмыть. Избегайте мест под проводами, на которых любят сидеть птицы, а то через месяц вы не узнаете свой автомобиль. Не стоит покрывать машину целлофановой накидкой. Во время долго простоя вода неизбежно просочится под чехол, пленка прилипнет к кузову, на этом месте может образоваться ржавчина.

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