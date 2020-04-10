Как подготовить автомобиль к долгому простою

Во время самоизоляции большую часть времени машина простаивает во дворе или на парковке. В межсезонье это не идет ей на пользу: к длительной паузе нужно правильно подготовиться.

Первая опасность долгой стоянки - потеря заряда аккумулятора, пишет aif.ru. Многие в течение зимы ездили лишь по городу на относительно небольшой скорости, поэтому полной загрузки генератора не было. Заряженный наполовину аккумулятор может полностью разрядиться за месяц-полтора, особенно рискуют машины возрастом более 5 лет. Перед простоем можно отправиться на дачу, если это разрешено в вашем регионе во время режима самоизоляции. Если нет, то можно зарядить аккумулятор дома, соблюдая все меры предосторожности.

Перед простоем правильно будет залить полный бак топлива. Почему? При весенней разнице температур днем и ночью в баке на стенках может выделяться конденсат. Он накапливается и попадает в бензин. Будучи тяжелее, не смешивается с ним и опускается на дно. Образуется водяная линза в опасности близости от топливного насоса. Через месяц мотор может "наглотаться" воды. Это не самое опасное, что с ним может случиться, но и далеко не полезное. Полный бак топлива предупредит образование конденсата.

Правильным будет сменить перед простоем масло, чтобы на дне картера не простаивал осадок из продуктов износа и нагара. Хорошо будет поменять воздушные фильтры или хотя бы почистить их щеткой.

Не ставьте машину под тополями: результаты их цветения будет трудно отмыть. Избегайте мест под проводами, на которых любят сидеть птицы, а то через месяц вы не узнаете свой автомобиль. Не стоит покрывать машину целлофановой накидкой. Во время долго простоя вода неизбежно просочится под чехол, пленка прилипнет к кузову, на этом месте может образоваться ржавчина.