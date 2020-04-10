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Рубрика: Digital

Как получать государственные услуги в эпоху коронавируса

Текст: Алексей Дуэль
COVID-19 шагает по планете, не слишком считаясь с планами и жизненными ситуациями людей. У кого-то заканчивается загранпаспорт, у кого-то подходит к концу срок действия водительских прав. А другим исполняется 14 лет и приходит время получать свой первый паспорт. Мы уже привыкли, что по любому подобному поводу надо идти в ближайший МФЦ и там все сделают - причем весьма оперативно и толково. Однако до конца апреля все МФЦ закрыты. И надо искать иные пути.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

"Физический доступ в МФЦ закрыт, но электронные заявления на сайте госуслуг по-прежнему принимают, - объясняет старший юрист юридической компании a.t.Legal Полина Гудкова. - Это позволяет решить значительную часть вопросов. Несмотря на все ограничения, пользователям остались доступными две с половиной сотни различных услуг".

Получить паспорт или поменять водительские права можно, подав заявление на сайте госуслуг. Затем надо будет обратиться в выбранное время в нужное подразделение МВД или ГИБДД. То есть по сути ничего не изменилось, кроме места оказания услуги. Раньше большинство опций были доступны непосредственно в МФЦ.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Единственная проблема, которая может возникнуть, уровень аккаунта на сервисе Госуслуг. И для получения паспорта, и для смены прав нужна подтвержденная личность пользователя. В обычной ситуации это опция была доступна в помещении того же МФЦ. Сейчас же надо искать другие пути. Например, это можно сделать в онлайн-приложениях некоторых банков, в том числе Сбера. Кроме того, есть еще целый перечень организаций, размещенный на портале госуслуг, куда можно обратиться с той же целью при личном визите. Многие из них работают несмотря на пандемию. Там же указаны контактные телефоны, так что перед посещением всегда можно позвонить и убедится в готовности подтвердить ваш аккаунт. Услуга бесплатна. Тем не менее, этот этап может оказаться наиболее трудоемким для тех, кто не озаботился подтверждением своей личности заранее.

Медкомиссии, прохождение которых необходимо для получения водительских прав, работают, пройти осмотр и получить справку можно в любой день.

Напоминаем, что при посещении общественных мест и ведомств необходимо соблюдать все меры предосторожности, а если есть возможность отложить получение документа, не стоит ей пренебрегать. Тем более, глава государства Владимир Путин дал поручение продлить срок действия самых разных документов до окончания пандемии. И это еще одна причина лишний раз не рисковать.

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