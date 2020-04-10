Как власти и бизнес помогают врачам в борьбе с коронавирусом

Врачи и медицинский персонал по всему миру в эти дни работают в экстренном режиме и условиях колоссальных перегрузок. Чтобы поддержать их, люди выходят на улицу с аплодисментами, записывают мотивирующие видеоролики, посвящают врачам песни и т.д.

"Бойцы коронавирусного фронта" не остаются без внимания и со стороны государства. Российские врачи, которые работают с пациентами с коронавирусом, получат доплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц. Соответствующее распоряжение дал на совещании с министрами и главами регионов президент Владимир Путин. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей, младший - по 25 тысяч рублей в месяц. Мера поддержки пока рассчитана на три месяца. Врачам также обещали дополнительные страховые гарантии.

Государство выделяет деньги и на дополнительное оснащение больниц. Около 13 миллиардов рублей выделено на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, машин скорой помощи и реанимобилей. Поддержку медицинским учреждениям оказывает и бизнес.

Городская клиническая больница №40 в Коммунарке, которая первой начала принимать пациентов с коронавирусом, получила от одного из автопроизводителей 20 легковых автомобилей и микроавтобус. На эту инициативу откликнулась компания Shell, предоставляющая для этих автомобилей бесплатное топливо.

Персонал Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского с конца марта может бесплатно пользоваться сервисом одного из агрегаторов такси. Опция доступна для поездок на работу и домой. Программа работает при содействии благотворительного фонда "Доступ".

"Сейчас наша цель - поддержать врачей и медицинский персонал, которые круглосуточно борются с вирусом, рискуя своим здоровьем. Мы хотим привлечь максимальное количество людей и компаний для реализации инициативы и искренне благодарны всем нашим партнерам, которые уже вызвались на помощь", - рассказала основатель фонда Анастасия Энгельгардт.

В ближайшее время бесплатной для медицинских работников станет парковка в Москве. Реестр медиков сейчас формируется совместно с департаментом здравоохранения. С инициативой отменить плату за парковку в Москве и других регионах на период нерабочих дней выступил Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России.

Транспортный поток из-за карантинных мер существенно снизился, в зонах платной парковки много свободных мест. При этом многие врачи и другие медицинские работники сейчас передвигаются на личном транспорте, чтобы минимизировать риски заражения и время пребывания на улице. Среди крупных городов, которые уже отменили плату за парковку, Казань, Воронеж, Ростов и некоторые другие.