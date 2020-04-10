Количество смертей от коронавируса в мире превысило 95 тысяч

От коронавируса в мире скончались более 95 тысяч человек. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет учет заразившихся и умерших от СOVID-19. В результате пандемии скончались 95 тысяч 718 человек.

В настоящее время во всем мире зарегистрировано более 1,6 миллиона подтвержденных случаев заболевания, а точная цифра составляет 1 601 018 человек.

По количеству заболевших в этом списке первую строчку занимают Соединенные Штаты - 465 тысяч 329 заболевших, причем более трети случаев приходится на штат Нью-Йорк. Затем следуют - Испания (153 222), Италия (143 626), Франция (118 783), Германия (118 235), Китай (82 885), Иран (66 220), Соединенное Королевство (65 872). При этом эксперты отмечают ежедневное снижение количества заболеваний и смертей в Испании, Италии, Франции, Китае и тенденции к их росту в США, Великобритании и Иране.

Между тем

Число американцев, садящихся в самолеты, снизилось до уровня, который существовал более 60 лет назад, когда пассажирская авиация была на стадии становления.

Люди опасаются летать, чтобы избежать заражения или распространения нового коронавируса, сообщает AP. Управление транспортной безопасности заявило, что на минувшей неделе самолетами в США летали только 94 931 человек, что на 96 процентов меньше, чем год назад.

В последний раз такое небольшое количество пассажиров (меньше 100 тысяч) наблюдалось в 1954 году, когда Boeing еще выполнял испытательные полеты на своем знаковом для авиации самолете Boeing 707.