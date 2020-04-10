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Рубрика: В мире

Количество смертей от коронавируса в мире превысило 95 тысяч

Текст: Максим Макарычев

От коронавируса в мире скончались более 95 тысяч человек. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет учет заразившихся и умерших от СOVID-19. В результате пандемии скончались 95 тысяч 718 человек.

Фото: AFP/JIM WATSON
Трамп сообщил о пике распространения коронавируса в США

В настоящее время во всем мире зарегистрировано более 1,6 миллиона подтвержденных случаев заболевания, а точная цифра составляет 1 601 018 человек.

По количеству заболевших в этом списке первую строчку занимают Соединенные Штаты - 465 тысяч 329 заболевших, причем более трети случаев приходится на штат Нью-Йорк. Затем следуют - Испания (153 222), Италия (143 626), Франция (118 783), Германия (118 235), Китай (82 885), Иран (66 220), Соединенное Королевство (65 872). При этом эксперты отмечают ежедневное снижение количества заболеваний и смертей в Испании, Италии, Франции, Китае и тенденции к их росту в США, Великобритании и Иране.

Между тем

Число американцев, садящихся в самолеты, снизилось до уровня, который существовал более 60 лет назад, когда пассажирская авиация была на стадии становления.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Авиакомпании США сократят 90 процентов рейсов

Люди опасаются летать, чтобы избежать заражения или распространения нового коронавируса, сообщает AP. Управление транспортной безопасности заявило, что на минувшей неделе самолетами в США летали только 94 931 человек, что на 96 процентов меньше, чем год назад.

В последний раз такое небольшое количество пассажиров (меньше 100 тысяч) наблюдалось в 1954 году, когда Boeing еще выполнял испытательные полеты на своем знаковом для авиации самолете Boeing 707.

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