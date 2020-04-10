Косачев: Есть в Евросоюзе такая профессия - Россию демонизировать

"К моему разочарованию, сама госпожа Юрова в данном словесном экзерцизе искомой информации в виде "фактов и цифр, которые легко проверить", не представила. Как не представили их до того евросоюзовские аналитики, на которых она ссылается. Только умозаключения и домыслы.

Мне же пока известен только один озвученный ЕС "факт", когда на днях российские СМИ обвинили в распространении ложной информации о том, что британский премьер Борис Джонсон попал с коронавирусом в реанимацию. Скорейшего выздоровления Борису Джонсону, разумеется, но факт из российских СМИ на поверку оказался совсем не фейком...

Других фактов я в изложении Брюсселя не видел и не слышал. Поправьте, если ошибаюсь. Зато могу привести здесь вопиющие факты лжи и дезинформации, распространяемые в странах ЕС о России - как журналистами, так и официальными лицами.

Покоробила публикация в итальянской La Stampa, где утверждалось, что российская медицинско-гуманитарная помощь северу Италии "на 80% не нужна" - кстати, решительно опровергнутая официальным Римом.

Газеты стран Евросоюза пестрят инсинуациями о ситуации с коронавирусом в России - дескать, Москва скрывает правду о масштабах эпидемии, тесты в нужном количестве не проводятся, а эффективная помощь нуждающимся не оказывается.

Сегодня, 10 апреля, в десятую годовщину трагической гибели президента Польши и его делегации в авиакатастрофе под Смоленском, на Россию обрушится очередная волна спекуляций на эту тему со стороны недобросовестных польских политиков - дескать, "самолет взорвал Кремль, мы точно знаем". Евросоюз промолчит.

И, в завершение, от трагедии к фарсу. Еще в одной стране Евросоюза, Швеции, министр энергетики на протяжении трех месяцев нес ахинею о том, что его затравили российские хакеры и боты, не давая внедрять сети 5G. А когда местная газета провела свое элементарное расследование, тут же выяснилось, что травили министра свои же, шведы, в шапочках из фольги защищающие себя от "вредоносного излучения WiFi".

Вот такие факты. В каждом случае "ложечки" находятся, но осадок никуда не девается. Потому что есть в Евросоюзе такая профессия - Россию демонизировать, списывая на нее любые проблемы собственного развития.

А проблем собственного развития у Евросоюза после достаточно бесславного прохождения первого этапа борьбы с коронавирусом выше крыши. Как тут не порезвиться на российской теме? А заодно, под шумок, снести в Чехии, откуда родом Вера Юрова, памятник маршалу Коневу, установленный в благодарность за спасение чехословацкой столицы от разрушения нацистами во время Пражского восстания. Вера Юрова, разразившаяся накануне процитированным выше фейком, по этому позорному сюжету, предполагаю, промолчит. Это для нее, судя по всему, и не факт, и не общие ценности.

Коронавирус коронавирусом, но: Карфаген должен быть разрушен, выше знамя борьбы с Россией! "И это всегда та же сама история", если напоследок еще раз процитировать госпожу Юрову".