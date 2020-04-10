Указ губернатора Красноярского края от 10 апреля 2020 года № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, статьей 7.1 Закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.03.2020 № 9, постановляю:

1. Ввести на территории муниципальных образований Красноярского края: город Красноярск, город Дивногорск, город Сосновоборск, ЗАТО город Железногорск, поселок Березовка Березовского района, Бархатовский сельсовет Березовского района, Есаульский сельсовет Березовского района, Зыковский сельсовет Березовского района, Еловский сельсовет Емельяновского района, Мининский сельсовет Емельяновского района, Солонцовский сельсовет Емельяновского района, Элитовский сельсовет Емельяновского района, а также на территории деревни Кубеково Частоостровского сельсовета Емельяновского района и поселка Сухая Балка Шуваевского сельсовета Емельяновского района, поселка Курагино и поселка Краснокаменск Курагинского района (далее - территории с особым режимом), дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом, с учетом положений пункта 2 настоящего указа.

2. Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 1 настоящего указа, не распространяются на граждан:

1) выезд и въезд которых на территорию с особым режимом обусловлен:

а) исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории с особым режимом;

б) исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в органах и организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, функционирования объектов жизнеобеспечения населения, общественного транспорта, а также в сфере дорожной деятельности;

2) прибывающих на территорию (убывающих с территории) с особым режимом специальным автотранспортом, включая автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили, транспортные средства аварийно-спасательных служб и полиции, а также в иных экстренных случаях при наличии объяснительной, оформленной в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п "Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края" (далее - постановление Правительства края от 01.04.2020 № 188-п).

3. Установить, что выезд (въезд) граждан и проезд автотранспортных средств осуществляется через специально оборудованный контрольный пункт (пост), работающий в круглосуточном режиме, при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации гражданина по месту жительства (месту пребывания) на территории с особым режимом, или документа, удостоверяющего личность гражданина, и документов, подтверждающих фактическое проживание гражданина на территории с особым режимом.

4. Установить следующие требования для осуществления выезда граждан и проезда автотранспортных средств с территории (въезда граждан и проезда автотранспортных средств на территорию) с особым режимом:

1) выезд (въезд) граждан, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 2 настоящего указа, и проезд автотранспортных средств осуществляется при предъявлении гражданином документов, подтверждающих, что выезд с территории (въезд на территорию) с особым режимом осуществляется им в связи с исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность за пределами территории (на территории) с особым режимом (справка работодателя по форме, установленной постановлением Правительства края от 01.04.2020 № 188-п, договор, счет-фактура на груз, транспортная накладная и иные документы);

2) выезд (въезд) граждан, указанных в подпункте "б" подпункта 1 пункта 2 настоящего указа, и проезд автотранспортных средств осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих исполнение гражданами должностных (служебных) обязанностей в органах и организациях, указанных в подпункте "б" подпункта 1 пункта 2 настоящего указа.

5. При выезде с территории (въезде на территорию) с особым режимом граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При определении медицинским работником у гражданина температуры тела 37 градусов и выше или при наличии признаков респираторного заболевания такой гражданин не допускается к выезду с территории (въезду на территорию) с особым режимом, и ему предлагается самостоятельно обратиться в установленном порядке в медицинскую организацию по месту жительства (месту пребывания) для оказания первичной медико-санитарной помощи.

В случае если медицинским работником установлено, что гражданин находится в состоянии, требующем срочного медицинского вмешательства, то такой гражданин подлежит доставке автомобилем скорой медицинской помощи в ближайшую медицинскую организацию, подведомственную исполнительному органу государственной власти Красноярского края, находящуюся на территории с особым режимом, для оказания медицинской помощи.

Информация об определении у гражданина температуры тела 37 градусов и выше и (или) о наличии признаков респираторного заболевания документально фиксируется медицинским работником и доводится в порядке, установленном министерством здравоохранения Красноярского края, до сведения медицинской организации по месту жительства (месту пребывания) такого гражданина.

6. Обязать работодателей, направляющих работников за пределы территории (на территорию) с особым режимом, указанных в пункте 2 настоящего указа, обеспечивать наличие документов (в том числе посредством системы электронной аккредитации), подтверждающих основание для выезда работников за пределы территории (въезда работников на территорию) с особым режимом.

7. Министерству транспорта Красноярского края, агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю, администрацией города Красноярска:

1) обеспечить создание и функционирование контрольных пунктов (постов) и установку заслонов для блокировки проезда, при этом:

а) министерству транспорта Красноярского края определить места размещения контрольных пунктов (постов) на территории с особым режимом с учетом предложений Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю;

б) агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края обеспечить техническое оснащение контрольных пунктов (постов);

в) рекомендовать администрации города Красноярска обеспечить контрольные пункты (посты) расходными материалами, горюче-смазочными материалами для бензогенераторов и жидкотопливных обогревателей;

2) обеспечить соблюдение ограничительных мероприятий для граждан, выезжающих за пределы территории (въезжающих на территорию) с особым режимом, с учетом требований, установленных настоящим указом;

3) обеспечить установку соответствующих технических средств организации дорожного движения, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах размещения контрольных пунктов (постов);

4) при установлении обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего указа, на основании заключения медицинского работника производить обработку салона транспортного средства дезинфицирующим раствором.

8. Министерству здравоохранения Красноярского края обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего указа.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Красноярскому краю:

1) обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим указом, в случае установления фактов их нарушения принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к установленной законодательством ответственности;

2) обеспечить круглосуточный режим функционирования контрольных пунктов (постов) и заслонов для блокировки выезда с территории (въезда на территорию) с особым режимом.

10. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

11. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В. Усс









Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией