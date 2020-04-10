Легенда "Ливерпуля" Далглиш заразился коронавирусом

Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт "Ливерпуля", легенда клуба в среду был госпитализирован в одну из больниц. 69-летнему Далглишу было необходимо лечить инфекцию при помощи антибиотиков.

Как сообщается, в больнице он был протестирован на COVID-19 и, несмотря на отсутствие симптомов, тест дал положительный результат. Впрочем, болезнь пока проходит бессимптомно.

Далглиш девять раз становился чемпионом Англии как футболист и тренер, три раза побеждал в Кубке европейских чемпионов. В составе "Ливерпуля" он провел более 500 игр.

В 2018 году Далглиш был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.