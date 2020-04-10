В мире
10.04.2020 13:02
Текст: Юрий Сизов

Лидеры стран ЕАЭС обсудят меры по противодействию COVID-19

Скоординированные предложения по борьбе с пандемией коронавируса обсудят на очередной неделе главы стран ЕАЭС в формате видеоконференции. Об этом проинформировал 10 апреля белорусский премьер-министр на заседании Евразийского межправительственного совета, которое, как уже сообщалось, тоже проводилось в удаленном формате. И, что не менее важно, подчеркнул Сергей Румас, лидеры стран союза обсудят и работу "по восстановлению экономического роста в посткризисный период".

Обозначив круг экономических проблем, которые предстоит преодолеть государствам Евразийского союза, Сергей Румас в ходе конференции предложил, в частности, нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики ЕАЭС, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках союзного рынка товары и услуги в национальных валютах, информирует БЕЛТА.

Фото: AP Photo/Sergei Grits
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По его словам, пандемия продемонстрировала важность проведения в ЕАЭС общих политик в сфере промышленности и агропрома, совместных программ импортозамещения в важнейших для экономики и жизнеобеспечения отраслях. Румас не исключает, что члены союза будут вынуждены "стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком".

Более итого, по его мнению, экспертный и финансовый ресурсы Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития должны быть активнее вовлечены в общую работу.

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