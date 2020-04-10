Лидеры стран ЕАЭС обсудят меры по противодействию COVID-19

Обозначив круг экономических проблем, которые предстоит преодолеть государствам Евразийского союза, Сергей Румас в ходе конференции предложил, в частности, нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики ЕАЭС, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках союзного рынка товары и услуги в национальных валютах, информирует БЕЛТА.

По его словам, пандемия продемонстрировала важность проведения в ЕАЭС общих политик в сфере промышленности и агропрома, совместных программ импортозамещения в важнейших для экономики и жизнеобеспечения отраслях. Румас не исключает, что члены союза будут вынуждены "стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком".

Более итого, по его мнению, экспертный и финансовый ресурсы Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития должны быть активнее вовлечены в общую работу.