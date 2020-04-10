Мексика выразила готовность сократить объем нефтедобычи

"Для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки", - написала Росио Нале в своем Twitter.

Таким образом, добыча нефти может быть сокращена Мексикой с 1,781 млн до 1,681 млн баррелей в сутки. В Минэнерго Мексики считают, что это допустимый объем сокращения нефтедобычи.

Министры ОПЕК+ продолжат переговоры 10 апреля для получения согласия Мексики, делегация которой ранее покинула переговоры в ответ на предложенные условия сокращения добычи нефти.