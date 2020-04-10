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10.04.2020 08:55
Рубрика: Экономика

Переговоры входящих в ОПЕК+ стран перенесли на 10 апреля из-за Мексики

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Соглашение между странами-членами ОПЕК о рекордном сокращении добычи нефти перенесены на 10 апреля из-за позиции Мексики, сообщает агентство Bloomberg.

"Соглашение между Саудовской Аравией и Россией о рекордном сокращении добычи нефти было заключено поздно вечером в четверг, когда Мексика отказалась участвовать в переговорах и покинула заседание, не одобрив сделку", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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В статье приводятся слова неназванного представителя одной из делегаций стран ОПЕК, который утверждает, что ОПЕК+ не будет сокращать добычу без участия Мексики и не намерена снова встречаться в пятницу, вместо этого сосредоточившись на переговорах на встрече G20, также запланированной на этот день.

Напомним, в ночь на 10 апреля проходило драматичное и судьбоносное совещание стран-экспортеров нефти ОПЕК+, в ходе которого его участники пришли к соглашению о сокращении добычи нефти: в мае-июне этого года - на 10 миллионов баррелей в день, в июле-декабре - на 8 миллионов, а в январе-апреле 2022 года - на 6 миллионов. Столь беспрецедентное решение было принято из-за рецессии в экономике, вызванной теми ограничениями, которые вынуждено было ввести большинство разных стран из-за эпидемии, вызванной новым коронавирусом.

Демарш Мексики в переговорах сказался на нефтяных котировках. Стоимость нефти марки Brent, которая 9 апреля подорожала до 36 долларов за баррель, уже к окончанию торгов вернулась к уровню предыдущего дня -31 доллар за баррель. В пятницу, 10 апреля, торги открылись на отметке - 31,9 доллара за баррель (по состоянию на 8:30 мск - 31,8 доллара за баррель).

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Северная и Центральная Америка Мексика Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти Цена на нефть Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Распространение коронавируса COVID-19

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