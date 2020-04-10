Минпромторг: Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты ИВЛ

Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты для искусственной вентиляции легких, об этом журналистам заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу, 10 апреля.

"Мы хотим использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки. Мы считаем, что у нас есть все для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал - не только в области аппаратов ИВЛ, но и в производстве других сложных медицинских приборов - и до конца года создать специальную программу", - заявил чиновник, слова которого приводят РИА Новости.

Ранее, в ходе своего выступления на научно-техническом совете на Уральском оптико-механическом заводе, Олег Бочаров, отметил, что для удовлетворения возросшего спроса, российские предприятия должны нарастить объемы выпуска медицинской техники в 25 раз только за май, и в 30 раз - за июнь текущего года.

"Предприятия наращивают свои объемы выпуска медицинской техники, как в Великую Отечественную войну, в восемь раз за апрель стоит план, в 25 раз повысить производство за май, и в 30 раз - за июнь", - сказал Бочаров в своем выступлении.

Как ранее сообщала "РГ", российские производители медтехники объединились в консорциум, соответствующее соглашение подписали в Екатеринбурге.