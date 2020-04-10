На продажу выставили редкий G-Class со скамейками в багажнике

Слава Mercedes-Benz G-Class как комфортабельного и богато отделанного внедорожника класса "люкс" берет начало с 1989 года, но первое десятилетие его покупатели довольствовались почти исключительно 4- и 6-цилиндровыми моторами.

Однако в 1993 году вышла ограниченная партия из 446 экземпляров Geländewagen c 8-цилиндровым двигателем. Mercedes-Benz 500 GE (тогда модель еще не получила наименование "G-Class") оснащался 5,0-литровой двухвальной "восьмеркой" от спортивного кабрио 500 SL. Он развивал 237 л.с. и 365 Нм и до появления незабвенного Mercedes-Benz G500 оставался самым энерговооруженным Geländewagen.

По соглашению с партнером в разработке и производстве Geländewagen, австрийской компанией Steyer-Daimler-Puch, в ряде стран вплоть до 2000 года внедорожник был представлен на рынке под маркой "Puch". В ограниченной партии из 446 8-цилидровых 500 GE было всего три внедорожника Puch 500 GE.

Один из них и выставили на торги аукциона Sotheby's нынешнего года в немецком городе Эссене. Выставленный внедорожник 1993 года выпуска пурпурного колера "Amethystblau Metallic" с пробегом 162 992 км частично отреставрирован, но сохранил родные двигатель и коробку (4-ступенчатый "автомат").

Все годы автомобиль был в собственности самой компании Steyer-Daimler-Puch и использовался в пресс-парке, в заводских испытаниях и мероприятиях по сертификации. Кстати, у этого "Гелика" передние сиденья с электроприводом и подогревом, люк и две скамьи без ремней безопасности в багажнике.

Торги пройдут с 24 по 27 июня.

Фото: www.rmsothebys.com

Фото: www.rmsothebys.com

Фото: www.rmsothebys.com