В мире
10.04.2020 18:43
Текст: Юрий Сизов

Названа дата саммита глав государств ЕАЭС - 14 апреля

Фото: Владислав Воднев/РИА Новости Фото: Владислав Воднев/РИА Новости
Владислав Воднев/РИА Новости

Время даже на подготовку саммитов в дни пандемии коронавируса спрессовано до предела, констатируют политические обозреватели, уточняя, что переговоры глав государств Евразийского экономического союза в формате видеосвязи уже намечены на ближайший вторник, 14 апреля.

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Эту дату озвучил в пятницу председатель коллегии Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося заседания межправительственного совета, передает БЕЛТА. "Планируется 14 апреля рабочая встреча, тоже в режиме видеоконференции", - констатировал Михаил Мясникович.

Стоит напомнить, что с инициативой внеплановых переговоров, о которых уже сообщал "СОЮЗ", на этот раз выступил Александр Лукашенко как лидер страны, председательствующей в ЕАЭС, во время недавнего телефонного разговора с премьер-министром Армении. Президент РБ подчеркнул наличие ряда неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне.

Председатель коллегии ЕЭК также отметил, что продолжается и подготовка заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на вторую декаду мая. При этом он не исключил, что заседание 19 мая придется проводить в удаленном режиме.

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