Новак назвал невозможным рост мировой экономики без сделки ОПЕК+

Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак на встрече министров энергетики стран G20, передает ТАСС.

"Эти переговоры были важны как для производителей, так и для потребителей", - отметил он.

Новак также подчеркнул, что добиться устойчивого роста мировой экономики нельзя без сделки ОПЕК+. И призвал все страны-добытчики нефти вместе заняться восстановлением мирового рынка.