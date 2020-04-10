Новак назвал невозможным рост мировой экономики без сделки ОПЕК+

На заседании ОПЕК+, которое прошло в формате видеоконференции, стороны пришли к соглашению по сокращению добычи "черного золота". Эта сделка должна сделать рынок нефти в мире стабильным.
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Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак на встрече министров энергетики стран G20, передает ТАСС.
"Эти переговоры были важны как для производителей, так и для потребителей", - отметил он.
Новак также подчеркнул, что добиться устойчивого роста мировой экономики нельзя без сделки ОПЕК+. И призвал все страны-добытчики нефти вместе заняться восстановлением мирового рынка.