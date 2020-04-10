Отбывающий 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейн победил коронавирус

68-летний Харви Вайнштейн, некогда один из самых влиятельных людей мировой киноиндустрии, одержал победу над новым коронавирусом. Об этом возвещает Daily Mail.

Напомним: предполагается, что ужасающий сексуальный хищник, приговоренный к 23 годам заключения за половые преступления, мог подхватить заразу во время своего недолгого пребывания на острове-тюрьме Райкерс.

В середине марта Вайнштейн пожаловался на характерные недомогания (жар и кашель) и был помещен в изолятор в исправительном учреждении штата Нью-Йорк. Где и одержал над болезнью впечатляющий триумф. И вышел из карантина теперь.

При этом источник издания, "близкий к опальному магнату", искренне поражен, как Вайнштейну удалось не умереть, учитывая, что его здоровье в последнее время сильно пошатнулось. "Я был уверен, что ему уже конец", - поделился переживаниями инсайдер.

Уточнено, что сейчас экс-продюсер находится в психиатрическом отделении тюрьмы, поскольку есть опасность, что насильник может наложить на себя руки.