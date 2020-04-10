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10.04.2020 08:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Суперкомпьютер показал, что "пневмония вейперов" схожа с коронавирусом

Текст: Майя Бирюкова

В диагностическом отчете китайского суперкомпьютера "Тяньхэ-1" говорится, что результаты томографии одного из американских вейперов, заболевшего летом прошлого года, указывают на возможный коронавирус. Молодой человек был госпитализирован в Северной Каролине с пневмонией.

На отчет ссылается китайская газета South China Morning Post. Компьютерная томография пациента показала наличие белых пятен в нижних отделах легких. Это явление известно как "симптом "матового стекла". Подобные результаты исследований вызывали вопросы у специалистов, когда пандемия COVID-19 только начиналась - при других типах пневмонии эти пятна не характерны.

Фото: AFP/Piero CRUCIATTI
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Молодой человек был госпитализирован в больницу Северной Каролины летом прошлого года в числе пяти других пациентов в возрасте от 18 до 35 лет. У них были серьезно повреждены легкие, наблюдалась одышка, тошнота и температура. Троим из них потребовалась интенсивная терапия при остром респираторном дистресс-синдроме, одному - интубация трахеи и подключение к аппарату ИВЛ. Тогда пациентам сделали анализы на все известные на тот момент инфекции, но результаты были отрицательными. Пятеро молодых людей выжили, их истории болезни Центры по контролю и профилактике заболеваний США добавили к списку случаев загадочной "болезни вейперов".

Напомним, болезнь EVALI (E-cigarette or vaping associated lung injury - болезнь легких, ассоциированная с курением электронных сигарет или вейпинга) изначально напоминает пневмонию. Но против нее бессильны антибиотики и другие препараты. За последние полгода было диагностировано более 60 смертельных случаев, общее число диагнозов достигло порядка 2,8 тысячи.

Впрочем, американские врачи, лечившие тех пятерых пациентов, настаивают на том, что с коронавирусом их истории болезни ассоциировать нельзя. Результаты КТ пациента из Северной Каролины могли быть совпадением с тем, что фиксируется у больных COVID-19. Медики говорят, что признаков инфекционной природы заболевания не наблюдалось: распространения количества подобных случаев в окрестностях зафиксировано не было.

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