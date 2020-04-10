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10.04.2020 16:42
Рубрика: Общество

Попова: Сроки окончания пандемии коронавируса пока неизвестны

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

В данный момент никто в мире не может назвать сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом на заседании межправительственного совета ЕАЭС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сейчас нереально предугадать, как поведет себя новый тип коронавируса. Все может развиваться непредсказуемо.

Анна Попова пояснила, от чего зависит жесткость принимаемых мер в регионах

"Как поведет себя вирус, с которым мы знакомы всего три месяца? На этот счет четких прогнозов ни одна страна в мире и ученые не могут выстроить", - приводит слова Анны Поповой агентство ТАСС.

Тем не менее, считает глава Роспотребнадзора, даже в этой сложной ситуации нельзя останавливать экономику. Именно поэтому в России были приняты решения о работе системообразующих предприятий и предприятий непрерывного цикла в новых условиях. При этом руководство предприятий должно сделать так, чтобы обезопасить условия труда работников.

По состоянию на 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 795 человек выздоровели, 94 умерли.

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