Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%

Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

По данным, опубликованным ЦДУ, отгрузки на внутренний рынок бензина и дизеля сократились на 11,6% и 10,3% соответственно. Автомобильных бензинов за тот же период было поставлено 554 тысячи тонн, дизельного топлива - 675 тысяч тонн.