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10.04.2020 07:37
Рубрика: Бензин

Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%

Текст: Светлана Ментюкова

Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Розничные цены на бензин стабильны 8 неделю подряд

По данным, опубликованным ЦДУ, отгрузки на внутренний рынок бензина и дизеля сократились на 11,6% и 10,3% соответственно. Автомобильных бензинов за тот же период было поставлено 554 тысячи тонн, дизельного топлива - 675 тысяч тонн.