Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии снижение нефтедобычи

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

В ходе разговора речь шла о вопросах, связанных с переговорами в рамках ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти.

Было условлено о дальнейших российско-саудовских контактах по этой теме.

Напомним, что сегодня Путин также переговорил по телефону с американским коллегой. А вчера состоялся трехсторонний телефонный разговор президентов России, США и короля Саудовской Аравии.