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10.04.2020 22:24
Рубрика: Власть

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии снижение нефтедобычи

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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В ходе разговора речь шла о вопросах, связанных с переговорами в рамках ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти.

Было условлено о дальнейших российско-саудовских контактах по этой теме.

Напомним, что сегодня Путин также переговорил по телефону с американским коллегой. А вчера состоялся трехсторонний телефонный разговор президентов России, США и короля Саудовской Аравии.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США Сокращение добычи нефти

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