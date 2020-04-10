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10.04.2020 18:19
Рубрика: Власть

Путин и Трамп обсудили ситуацию на нефтяном рынке и борьбу с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Президент США позвонил российскому лидеру. В телефонном разговоре речь шла о положении на мировом нефтяном рынке, пандемии коронавируса и сотрудничестве в космосе.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность по сокращению объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Американский президент рассказал о контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Российско-американские консультации было решено продолжить.

Путин и Трамп обсудили вопросы, касающиеся пандемии коронавируса и оценили предпринимаемые в обеих державах меры по противодействию распространению инфекции.

Главы государств также затронули ряд аспектов двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе. Напомним, что сегодня Путин провел совещание по развитию космоса.

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