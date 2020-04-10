Собянин: 40 поликлиник в Москве начали прием больных с коронавирусом

Уже сорок поликлиник в столице начали прием больных с коронавирусом. Об этом руководитель Москвы Сергей Собянин сообщил сегодня в своем персональном блоге в числе дополнительных мер, которые принимает столица в борьбе с опасным вирусом.

Еще утром Собянин побывал в одной из таких поликлиник - №68 на улице Якиманка. Осмотрев созданный там центр, он написал:

- Поликлиники уже включились в эту работу. Но необходимо сделать следующий шаг - создать амбулаторные центры по борьбе с коронавирусом. 40 поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом. Там планируется развернуть амбулаторные COVID-центры, главной задачей которых станет диагностики и выбор тактики лечения заболевших.

Человек с признаками ОРВИ и воспаления легких сможет сам обратиться в COVID-центр, либо пациента доставят в него по Скорой. Здесь ему сделают компьютерную томографию и другие исследования, которые позволяют диагностировать пневмонию и ее характер (вирусная или нет). В случае диагностики вирусной пневмонии, что в нынешних условиях практически всегда означает заболевание COVID-19, врачи центра определят тактику лечения - госпитализация в стационар или лечение на дому.

В случае принятия решения в пользу лечения на дому, больной получит рекомендации терапевта по лечению и лекарства в аптечном киоске, и останется под наблюдением врачей COVID-центра.