Собянин: В Москве создаются COVID-центры

Новости

Российские гипермаркеты начали предлагать покупателям бесплатные такси 20:31
В рейтинге самых популярных автомобилей Москвы сменился лидер 20:30
Фигуристка Медведева призвала собрать средства для региональных больниц 20:15
ВОЗ: Распространение коронавируса в ключевых странах ЕС замедлилось 20:11
Минэкономразвития: Правительство не допустит банкротства авиакомпаний 20:06
БелАЗ отправил самосвалы за Северный полярный круг 19:31
Клишас: СФ готов к работе с Минюстом по кодификации мер в связи с COVID-19 19:26
Новгородские следователи ищут автора фейка о коронавирусе в колонии 19:22
В Сочи во двор многоэтажки неизвестный выбросил муляж гранаты 19:20
В Крыму экипаж яхты "Варвара" по решению суда поместят в обсерватор 19:17
В Пскове сотрудник городской больницы заразился COVID-19 19:06
На Кубани вспыхнул новый крупный лесной пожар 19:04
В Пятигорске суд арестовал мужчину, взявшего в заложники детей 18:57
Ретейлеры начнут сообщать о передвижении табачной продукции онлайн 18:56
Haval начал выпуск "убийцы "Патриота" на заводе в Тульской области 18:55
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии 18:52
В Крыму ввели "московские" штрафы за нарушение самоизоляции 18:45
Названа дата саммита глав государств ЕАЭС - 14 апреля 18:43
Абрамченко: Дефицита имбиря и лимона в России не ожидается 18:42
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля 18:30
В Саранске из-за зараженного студента закрыли на карантин общежитие 18:27
Сотни колумбийцев нарушили карантин из-за похорон мафиози 18:19
Находка во Франции перевернула представление о неандертальцах 18:18
Петербургский путешественник умер в лесу, отравившись кувшинкой 18:17
В Галлии найдена фляга легионера с "тайным зельем" 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 19:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин: В Москве создаются COVID-центры

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня городскую поликлинику № 68, расположенную на Малой Якиманке, д. 22, стр. 1., где сообщил о планах создания в столице COVID-центров.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

- В 40 зданиях городских поликлиник, в которых есть компьютерная томография, планируется развернуть амбулаторные COVID-центры, главной задачей которых станет диагностика и выбор тактики лечения заболевших, - рассказал глава города.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика

Человек с признаками ОРВИ и воспаления легких сможет сам обратиться в COVID-центр, либо пациента доставят в него по Скорой. Здесь ему сделают компьютерную томографию и другие исследования, которые позволяют диагностировать пневмонию и ее характер (вирусная или нет).

В случае диагностики вирусной пневмонии, что в нынешних условиях практически всегда означает заболевание COVID-19, врачи центра определят тактику лечения - госпитализация в стационар или лечение на дому.

В случае принятия решения в пользу лечения на дому, больной получит рекомендации терапевта по лечению и лекарства в аптечном киоске, и останется под наблюдением врачей COVID-центра.

Кабинеты компьютерной томографии в COVID-центрах будут переведены на постоянный режим работы.

Для максимально быстрого проведения диагностики и расшифровки штат сотрудников кабинетов КТ-диагностики будет дополнительно укомплектован специалистами, среди них - врачи-рентгенологи, рентгенолаборанты.

В кабинетах компьютерной томографии будет обеспечено разделение на аппаратную (грязную зону) и пультовую (чистую зону) части. Рентгенолаборант остаётся в пультовой, а в аппаратной находится медработник, обеспечивающий позиционирование и снятие пациента.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: Просто посещать кладбища пока будет нельзя

COVID-центры будут обеспечены средствами индивидуальной зашиты врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов, а также средствами для проведения профилактической и очаговой дезинфекции помещений.

После выхода из грязной зоны костюм будут снимать в соответствии с правилами работы, обеззараживать с помощью погружения в дезраствор, надевать халат и маску.

После каждого обследованного пациента будет проводиться обработка аппаратуры и рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами.

Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Анна Попова: Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
СФ предложит изменения в законодательство с учетом опыта борьбы с COVID-19
Тест на коронавирус можно будет сделать за 15-20 минут
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ