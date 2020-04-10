Собянин: В Москве создаются COVID-центры

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня городскую поликлинику № 68, расположенную на Малой Якиманке, д. 22, стр. 1., где сообщил о планах создания в столице COVID-центров.

- В 40 зданиях городских поликлиник, в которых есть компьютерная томография, планируется развернуть амбулаторные COVID-центры, главной задачей которых станет диагностика и выбор тактики лечения заболевших, - рассказал глава города.

Человек с признаками ОРВИ и воспаления легких сможет сам обратиться в COVID-центр, либо пациента доставят в него по Скорой. Здесь ему сделают компьютерную томографию и другие исследования, которые позволяют диагностировать пневмонию и ее характер (вирусная или нет).

В случае диагностики вирусной пневмонии, что в нынешних условиях практически всегда означает заболевание COVID-19, врачи центра определят тактику лечения - госпитализация в стационар или лечение на дому.

В случае принятия решения в пользу лечения на дому, больной получит рекомендации терапевта по лечению и лекарства в аптечном киоске, и останется под наблюдением врачей COVID-центра.

Кабинеты компьютерной томографии в COVID-центрах будут переведены на постоянный режим работы.

Для максимально быстрого проведения диагностики и расшифровки штат сотрудников кабинетов КТ-диагностики будет дополнительно укомплектован специалистами, среди них - врачи-рентгенологи, рентгенолаборанты.

В кабинетах компьютерной томографии будет обеспечено разделение на аппаратную (грязную зону) и пультовую (чистую зону) части. Рентгенолаборант остаётся в пультовой, а в аппаратной находится медработник, обеспечивающий позиционирование и снятие пациента.

COVID-центры будут обеспечены средствами индивидуальной зашиты врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов, а также средствами для проведения профилактической и очаговой дезинфекции помещений.

После выхода из грязной зоны костюм будут снимать в соответствии с правилами работы, обеззараживать с помощью погружения в дезраствор, надевать халат и маску.

После каждого обследованного пациента будет проводиться обработка аппаратуры и рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами.