Собянин рассказал об "эффекте Куршевеля"

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости подробно рассказал о моментах, предшествующих введению многих ограничений в столице. В числе прочего глава города остановился на периоде перед 8 марта, когда многие состоятельные горожане, несмотря на предостережения, поехали в Европу.

- Это было воспринято как издевка, - прокомментировал Собянин "эффект Куршевеля". - Говорили: "Да вы что?", "Не может быть!".

В дальнейшем именно те, кто побывали на праздниках в Куршевеле и других европейских центрах туризма, оказались в больницах. Как отметил Собянин, даже "здоровые мужики" попадали в стационар с тяжелой пневмонией. Эта ситуация стала поводом для дальнейших ограничительных мер.

Тем не менее, как отметил Собянин, правильные и своевременные действия позволили выиграть время, создать дополнительные места, которые в скором времени понадобятся многим больным COVID-19. По оценкам Собянина, Москва подбирается пока только к подножию предстоящего пика заболеваемости.