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10.04.2020 21:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим

Текст: Ирина Рыбникова

Планы столичных властей по введению пропускного режима не могли не отразиться на области. Аналогичный режим вводят на своей территории и власти Подмосковья. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Режим пропусков будет вводиться поэтапно - мы сделаем его максимально удобным", - рассказал Воробьев.

По его словам, на областном сайте госуслуг появится платформа, где должны будут регистрироваться те, кто идёт на работу или едет из Москвы в область. Впрочем, подчеркнул губернатор, к тем, у кого не получилось зарегистрироваться, никаких санкций применяться не будет - при условии, что у человека есть удостоверение личности и справка с места работы.

Воробьев также добавил, что все строительные работы в области со следующей недели будут остановлены. Продолжат работать только самые необходимые предприятия - но и они должны сократить численность персонала на рабочих местах до минимума. Большая часть работников должна быть переведена на дистанционный режим.

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