В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим

Планы столичных властей по введению пропускного режима не могли не отразиться на области. Аналогичный режим вводят на своей территории и власти Подмосковья. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"Режим пропусков будет вводиться поэтапно - мы сделаем его максимально удобным", - рассказал Воробьев.

По его словам, на областном сайте госуслуг появится платформа, где должны будут регистрироваться те, кто идёт на работу или едет из Москвы в область. Впрочем, подчеркнул губернатор, к тем, у кого не получилось зарегистрироваться, никаких санкций применяться не будет - при условии, что у человека есть удостоверение личности и справка с места работы.

Воробьев также добавил, что все строительные работы в области со следующей недели будут остановлены. Продолжат работать только самые необходимые предприятия - но и они должны сократить численность персонала на рабочих местах до минимума. Большая часть работников должна быть переведена на дистанционный режим.