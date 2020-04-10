Власти Москвы отменили платную парковку для медиков

Медицинские работники, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, не будут платить за парковку в платных зонах, сообщает столичный дептранс.

Нововведение начинает действовать с понедельника, 13 апреля. Право не платить за парковку получат все врачи, медицинские сестры и младший медперсонал, задействованные на борьбе с коронавирусом.

В дептрансе уточняют, что медучреждения столицы передали списки с данными медицинских работников, которые должны быть освобождены от оплаты парковки, в департамент здравоохранения.