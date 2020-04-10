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10.04.2020 21:58
Рубрика: Авто

Власти Москвы отменили платную парковку для медиков

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Медицинские работники, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, не будут платить за парковку в платных зонах, сообщает столичный дептранс.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Нововведение начинает действовать с понедельника, 13 апреля. Право не платить за парковку получат все врачи, медицинские сестры и младший медперсонал, задействованные на борьбе с коронавирусом.

В дептрансе уточняют, что медучреждения столицы передали списки с данными медицинских работников, которые должны быть освобождены от оплаты парковки, в департамент здравоохранения.