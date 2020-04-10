Новости

Умер актер из "Человеческой многоножки" и "Леккса" Дитер Лазер 11:29
Сканер на смартфонах и ноутбуках обманули, подделав отпечаток пальцев 11:25
Путин поручил организовать информцентр по ситуации с коронавирусом 11:23
В Казань самолетом из Китая доставили 5,8 миллионов медицинских масок 11:19
Появилось видео испытаний украинской ракеты "Нептун" 11:19
У 26-летней дочери солиста "На-На" Левкина диагностирован рак мозга 11:18
На оставившего Якутию без интернета мужчину завели дело 11:14
Звезды "Русского Радио" дадут серию живых концертов и проведут музыкальный марафон в благодарность медикам 11:12
В Горле Белого моря подводные археологи нашли 11 затонувших кораблей 11:12
На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом 11:11
Экипажи двух фрегатов ЧФ пройдут карантин в море у Севастополя 11:04
Советский Франкенштейн: микроавтобус, сделанный из "РАФа" и "Волги" 11:02
Первый канал покажет живые концерты звезд 11:01
Путин поручил компенсировать регионам лечение больных коронавирусом 10:57
Путин поручил дополнительно помочь людям пожилого возраста из-за COVID-19 10:55
На Урале МЧС подняли по тревоге из-за мужчины, жарившего шашлыки на балконе 10:50
В Керчи у супругов подтвердился COVID-19 после поездки в Таиланд 10:50
Малкин рассказал о катастрофической ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке 10:49
Отбывающий 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейн победил коронавирус 10:47
Житель Ульяновска застрелил родственника из-за спорной недвижимости 10:47
Названы опустевшие из-за самоизоляции станции МЦД 10:44
В Воронеже женщина пробралась в больницу с COVID под чужим именем 10:43
Около 80 процентов россиян перестали выходить на улицу из-за коронавируса 10:39
Межправсовет ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции 10:32
Уроженка Витебска признана лучшим европейским фотографом 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 11:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На оставившего Якутию без интернета мужчину завели дело

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

В Алданском районе Якутии в отношении мужчины, прострелившего из ружья магистральный кабель оптоволоконной линии связи, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 1 апреля подозреваемый из хулиганских побуждений произвел выстрел из охотничьего ружья в воздушную кабельную линию оптико-волоконной связи, в связи с чем привел ее в негодное для эксплуатации состояние, сообщает прокуратура республики. В результате абоненты Ростелекома по всей Якутии несколько часов оставались без связи, которую удалось восстановить только к вечеру.

На тюменца завели дело за стрельбу по родне

Стрельбу по проводам местный житель открыл после распития спиртных напитков на природе с друзьями. Поняв, что линия связи серьезно нарушена, и к месту повреждения быстро приедет аварийная бригада, компания поспешила покинуть место происшествия.

Постановление о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за повреждение объекта жизнеобеспечения из хулиганских побуждений, прокуратура Алданского района признала законным.

Размер причиненного ущерба устанавливается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Захарова: Предложение США по Венесуэле не заслуживает серьезного ответа
В Чехии объяснили отказ передать памятник маршалу Коневу России
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе