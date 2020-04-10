На оставившего Якутию без интернета мужчину завели дело

В Алданском районе Якутии в отношении мужчины, прострелившего из ружья магистральный кабель оптоволоконной линии связи, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 1 апреля подозреваемый из хулиганских побуждений произвел выстрел из охотничьего ружья в воздушную кабельную линию оптико-волоконной связи, в связи с чем привел ее в негодное для эксплуатации состояние, сообщает прокуратура республики. В результате абоненты Ростелекома по всей Якутии несколько часов оставались без связи, которую удалось восстановить только к вечеру.

Стрельбу по проводам местный житель открыл после распития спиртных напитков на природе с друзьями. Поняв, что линия связи серьезно нарушена, и к месту повреждения быстро приедет аварийная бригада, компания поспешила покинуть место происшествия.

Постановление о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за повреждение объекта жизнеобеспечения из хулиганских побуждений, прокуратура Алданского района признала законным.

Размер причиненного ущерба устанавливается.