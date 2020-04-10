Приморье получит 250 тысяч защитных костюмов для врачей

На будущей неделе в Приморье поступит почти 250 тысяч защитных костюмов для врачей. Ими обеспечат всех, кто работает с пациентами, в том числе находящиеся на карантине, сообщает пресс-служба правительства Приморского края, ссылаясь на слова губернатора Олега Кожемяко.

Глава региона проверил, как в учреждениях здравоохранения выполняют план Минздрава России по развертыванию коек для пациентов с коронавирусом.

Так, в краевой клинической больнице №2 в специальном блоке лежат первые пациенты с инфекцией. В больнице подготовлено 100 коек, есть необходимое оборудование, аппараты ИВЛ.

По данным министра здравоохранения края Анастасии Худченко, потребность в медицинских масках в больницах и поликлиниках Приморья удовлетворена. Край получил очередную партию масок - 600 тысяч штук, их отправят в медицинские учреждения края, планируется закупить еще 800 с лишним тысяч штук.

"Сейчас имеется запас средств защиты на 1,5-2 месяца работы", - отметила она.

Помимо масок и костюмов, в край прибудут аппараты ИВЛ. Минпромторг России передал первую партию - 36 штук из 208. Сейчас в крае 650 аппаратов. К 13 апреля в Приморье должно быть развернуто 405 коек, а к 28 - около 950.

Кстати

По данным на 10 апреля, в крае официально зарегистрировано 20 больных COVID-19. Двое человек выздоровели, двое погибли.

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