В Бурятии возбуждено дело о фейке про сотни заболевших COVID-19

В Бурятии возбуждено уголовное дело из-за распространяемого в соцсетях фейка о количестве инфицированных COVID-19 (статья 207.1 УК РФ).

8 апреля некий пользователь написал, что "в Бичурском районе около 300 заразившихся коронавирусом". Эта информация ложна. На сегодняшний день в республике официально подтвержден 61 случай заболевания.

"Пользователь, являющийся автором публикации, осуществил регистрацию своего аккаунта в социальной сети с территории иностранного приграничного государства", - сообщает СК РФ.

Сейчас правоохранители ищут распространителя фейка, проводятся необходимые следственные действия.