В Бурятии выявлен еще один заболевший COVID-19

Еще один заболевший коронавирусной инфекцией выявлен в Бурятии. Таким образом, число случаев заражения COVID-19 выросло до 61.

Вместе с тем есть и хорошие новости. Уже 12 пациентов вылечились от заболевания и отправились домой.

"На сегодня круг контактных лиц составляет 2433 человека, все лабораторно обследованы. У 13 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции", - сообщает минздрав региона.

Анализы этих людей направлены в город Иркутск. В Бурятии до 30 апреля действует режим полной самоизоляции.

Справка "РГ"

На 9 апреля в России подтвержден 10131 случай заражения коронавирусом, 698 человек вылечились, 76 умерли.