В Бурятии режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Режим самоизоляции в Бурятии продлили до 30 апреля. Ранее сообщалось, что режим действует до 5 апреля включительно.

"Идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

На территории республики выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще у восьми человек - подозрение на наличие болезни.

Всего в России, по данным на 4 апреля, подтвержден 4731 случай заражения COVID-19, 333 человека выздоровели, 43 скончались.