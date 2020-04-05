В связи с необходимостью усиления мер по недопущению возникновения и распространения инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019) на территории Республики Бурятия постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53):

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Республики Бурятия от 26.01.1999 № 98-II "О защите населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Положением о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.09.2004 № 217 "О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019, постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия от 26.03.2020 № 2 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Республики Бурятия, во исполнение указов Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1.2. Пункты 1.4 - 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.4. Лицам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, в период с 29 марта по 30 апреля 2020 г. включительно соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции может быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Рекомендовать указанным лицам соблюдать режим самоизоляции на весь период режима повышенной готовности.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия (далее - Штаб).

1.5. Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия по 30 апреля 2020 г. включительно соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым и маршрутным такси.

Органам государственной власти Республики Бурятия, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить по 30 апреля 2020 г. включительно соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

1.6. Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия по 30 апреля 2020 г. включительно не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Бурятия, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; а также при следовании к близким родственникам из числа лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего указа, в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.

Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а в случае следования к месту осуществления трудовой деятельности (не приостановленной в соответствии с настоящим указом) - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.".

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Временно приостановить до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торговоразвлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.".

1.4. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. Работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 2 к настоящему указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и (или) места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок осуществлять удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.".

1.41. Пункт 7.5 признать утратившим силу.

1.5. Дополнить пунктом 7.6 следующего содержания:

"7.6. Приостановить с 29 марта по 30 апреля 2020 г. включительно деятельность находящихся на территории Республики Бурятия организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения;

г) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

д) организаций, осуществляющих финансовые услуги в части неотложных функции (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

е) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости, указанных в приложении № 2 к настоящему указу;

ж) иных организаций на основании распоряжения Правительства Республики Бурятия от 05.04.2020 № 166-р, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия.

Допускается деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая возможна бесконтактным способом по месту проживания.".

1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить по 30 апреля 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением случаев, указанных в абзаце втором, третьем настоящего пункта.

Рекомендовать дошкольным образовательным организациям в период по 30 апреля 2020 г. включительно обеспечить исключительно работу дежурных групп с численностью не более 15 воспитанников для родителей, работающих в организациях, осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, а также распоряжением Правительства Республики Бурятия, принимаемым в соответствии с пунктом 7.6 настоящего указа, не была приостановлена.

Установить, что в муниципальных образованиях в Республике Бурятия (за исключением городского округа "Город Улан-Удэ"), в которых не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции и (или) отсутствует техническая возможность применения дистанционных образовательных технологий, для учащихся 9, 11 классов допускается посещение общеобразовательных организаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ, с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований, профилактических и дезинфекционных мероприятий, при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей, и в порядке, утвержденном Министерством образования и науки Республики Бурятия, который подлежит согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.".

1.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Приостановить по 30 апреля 2020 г. включительно предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.".

1.8. Пункт 10.12.6 изложить в следующей редакции:

"10.12.6. Работодателям в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г.

включительно руководствоваться положениями пункта 7.6 настоящего указа в отношении применения (распространения) на работников режима нерабочих дней и распоряжением Правительства Республики Бурятия от 05.04.2020 № 166-р.

1.9. Дополнить пунктами 10.13 - 10.14 следующего содержания:

"10.13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, а также распоряжением Правительства Республики Бурятия, принимаемым в соответствии с пунктом 7.6 настоящего указа, не была приостановлена, обеспечить принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

10.13.1. Не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

10.13.2. Подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

10.13.3. В отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.

10.14. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, а также распоряжением Правительства Республики Бурятия, принимаемым в соответствии с пунктом 7.6 настоящего указа, не была приостановлена, обязаны обеспечить представление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 10.13 настоящего указа, в том числе о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу в ЕИС "Работающая Бурятия". Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, ведомств, к сферам управления которой относится соответствующая организация.".

1.10. Дополнить пунктом 14.7 следующего содержания:

"14.7. Рекомендовать главам муниципальных образований Баргузинского, Баунтовского, Джидинского, Закаменского, Кабанского, Курумканского, Окинского, Прибайкальского, Тункинского районов совместно с МВД по Республике Бурятия определить места выборочного контроля движения транспортных средств и их пассажиров по дорогам регионального и (или) местного значения на предмет соблюдения водителями и пассажирами ограничительных мероприятий, предусмотренных настоящим указом.".

1.11. Дополнить пунктами 17.1 - 17.1.6 следующего содержания:

"17.1. Республиканскому агентству занятости населения (Башкирцев А.Ю.) обеспечить с 6 по 30 апреля 2020 г:

17.1.1. Работу подведомственных учреждений центров занятости населения с получателями государственных услуг службы занятости в дистанционном режиме с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 часов, с учетом требований усиления дезинфекционного режима.

17.1.2. Установление нормативным актом необходимой численности сотрудников Республиканского агентства занятости населения и подведомственных ему учреждений центров занятости со скользящим графиком работы до особого распоряжения.

17.1.3. Постановку на регистрационный учет в целях поиска подходящей работы при предоставлении гражданином в дистанционном режиме (по электронной почте) заявления о предоставлении услуги и фотографий (электронных образов) необходимых документов.

17.1.4. Подбор подходящей работы и выдача направлений на работу в дистанционном режиме (при согласии работодателя на прохождение собеседования).

17.1.5. Возможность приема документов от граждан для постановки на учет в качестве безработного, перерегистрации гражданина в качестве безработного, начисление положенных социальных выплат безработному гражданину без посещения центров занятости населения, в том числе по электронной почте.

17.1.6. Рассмотрение возможности направления гражданами запросов на предоставление государственных услуг, посредством единого портала государственных услуг, Интерактивного портала службы занятости.".

1.12. Пункт 19.2 изложить в следующей редакции:

"19.2. С 30 марта по 30 апреля 2020 г. включительно бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах и иных средствах размещения.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.".

1.13. Пункт 25.1 изложить в следующей редакции:

"25.1. Распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (является обстоятельством непреодолимой силы) и реализацию перечисленных в настоящем указе мероприятий санитарно-противоэпидемического и ограничительного характера.

Определить Республику Бурятия территорией, на которой предусматривается комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.14. Дополнить пунктом 25.4 следующего содержания:

"25.4. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия по 30 апреля 2020 г. включительно осуществлять государственную регистрацию рождения и смерти, а также осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.".

1.15. Приложение № 2 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" дополнить строками следующего содержания:

"24. Автозапчасти.

25. Табачная продукция.".

1.16. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







