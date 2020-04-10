Во Владивостоке начнется производство кожи и волос для роботов

Во Владивостоке будут производить искусственную кожу и волосы для человекоподобных роботов.

В приморском подразделении будут проводиться исследования и разработки в области моделирования внешности, а также опыты с полимерами для создания точной копии человеческой кожи с микроморщинами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточный фонд высоких технологий, который вложил 200 миллионов рублей в производителя подобных машин - компанию Promobot.

Человекоподобный робот Robo-C умеет общаться с людьми, выражать эмоции, подключаться к любым сервисам и приложениям. Он может иметь внешность человека любого пола, возраста и национальности.

Часть вложенных средств потратят на разработку сервисного робота для бизнеса, который может общаться с людьми, распознавать лица и речь.

"Летом представим новую диалоговую систему, созданную на базе собственной программной платформы. Вся беседа человека и дроида построена на нейронных сетях. Это уникальный продукт для мирового рынка робототехники", - отметил председатель совета директоров компании Алексей Южаков.

Также сообщается, что предприятие является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Роботы проданы в 38 стран мира и трудятся как администраторы, промоутеры, консультанты, гиды, консьержи, няни, помогая людям или полностью их заменяя.