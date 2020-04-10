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10.04.2020 11:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Марий Эл ограничили продажу алкоголя до четырех часов в день

Текст: Олег Корякин

В Марий Эл в период повышенной готовности запретили продавать алкоголь с 18.00 до 14.00. Таким образом, купить спиртные напитки можно будет только в течение четырех часов в сутки. Об этом сообщают на портале правительства республики.

Фото: Istock
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Глава Марий Эл Александр Евстифеев обратил внимание, что сейчас нужен особый контроль за правонарушениями, связанными с продажей алкоголя.

"Мы прекрасно понимаем, что это проблема очень актуальная. Возросло количество обращений на станцию скорой помощи, мы даже имеем один летальный исход на почве чрезмерного употребления алкоголя. К сожалению, есть те, кто считает нерабочие дни временем большого праздника. Врачи называют коронавирус легочной чумой, и праздник во время "чумы" нам не нужен", - подчеркнул Александр Евстифеев.

Напомним, вчера в Йошкар-Оле скончалась первая пациентка с диагнозом COVID-19. Ей было 37 лет.

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