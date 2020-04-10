Балтфлот получит гидрографическое судно "Яков Лапушкин" в 2022 году

Военно-морской флот Российской Федерации получит малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" в 2022 году. Оно строится на судостроительном заводе в Рыбинске.

Предполагается, что "Яков Лапушкин" войдет в состав Балтийского флота, сообщает пресс-служба ВМФ России. Малое гидрографическое судно относится к проекту 19910.

"РГ" уже писала о том, что в январе прошлого года новое судно проекта 19910 заложили на верфях а Рыбинске. Данные суда в состоянии выполнять задачи на расстоянии более трех тысяч морских миль. Они могут действовать и в сложных условиях Арктики, благодаря улучшенному корпусу. Новому малому гидрографическому судну дали имя контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина - заслуженного гидрографа, начальника Гидрографического управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны.

Суда проекта 19910 предназначены для обеспечения безопасности мореходства. Водоизмещение - 1200 тонн. Длина - 59 метров, ширина - 11,4. Автономность плавания - 25 суток.