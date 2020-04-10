Министром здравоохранения Коми назначили главу медсанчасти из Ленобласти

Министерство здравоохранения Республики Коми возглавила Виктория Филин, она работала главврачом в центральной медсанчасти №38 города Сосновый Бор Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Республики Коми, полномочия Виктории Филин будут намного выше, она, ко всему прочему, назначена на должность заместителя председателя регионального правительства.

Напомним, накануне ушел отставку Дмитрий Березин, который пять последних лет возглавлял минздрав Коми.

Сейчас Республика Коми оказалась в числе регионов, где сложилась крайне непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в регионе подтверждено 208 случаев COVID-19.