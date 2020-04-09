Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин подал в отставку. Врио главы региона Владимир Уйба эту отставку принял, сообщает ТАСС со ссылкой на самого Березина.

В пресс-службе правительства Республики Коми "РГ" сообщили, что никаких документов на этот счет в ведомстве нет. Отставку министра здравоохранения в пресс-службе правительства не подтвердили, но и не опровергли.

Дмитрий Березин был назначен на пост министра здравоохранения Республики Коми в 2015 году, до этого долгие годы работал в городской больнице Воркуты, где начинал с должности врача-педиатра, а в 2007 году стал главным врачом.

Исполнять обязанности министра здравоохранения будет Игорь Маклаков, работавший в должности замминистра.

Сейчас Коми является одним из регионов, где выявлено больше всего случаев коронавирусной инфекции, здесь диагноз COVID-19 подтвержден у 150 человек. Одним из очагов заболевания является больница в Эжве, это пригород Сыктывкара. Там заразилось свыше 50 человек, восемь из них сейчас находятся в реанимации.