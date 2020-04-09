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09.04.2020 12:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Эжвинской больнице Коми попали в реанимацию 8 пациентов с COVID-19

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В Эжвинской городской больнице Сыктывкара в реанимационном отделении на сегодняшний день находятся восемь пациентов. Всего в больнице под строгим карантином 215 человек.

Фото: РИА Новости
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Как сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Коми, 58 человек из всех находящихся на карантине больны коронавирусной инфекцией, но в основном легкой или средней степени тяжести. Зараженные пациенты лежат в изоляторах, им назначено необходимое лечение.

"РГ" уже писала о ситуации в Эжвинской больнице, в которой произошло массовое заражение коронавирусом. Очаг появился в первом хирургическом отделении. Следком проводит проверку по факту распространения вируса в больнице.

В Минздраве региона добавили, что регулярно обследуют пациентов. 42 женщины из гинекологического отделения, которые лежали в отдельном корпусе Эжвинской больницы и не контактировали с зараженными, перевели в обсерватор профилактория "Максаковка". 14 пациенток уже выписали на амбулаторное лечение, двоих отправили в Республиканскую инфекционную больницу, остальные остаются под наблюдением.

В ближайшие дни планируют отпустить домой 68 человек из Эжвинской городской больницы с отрицательными результатами анализов на самоизоляцию, а если у них нет таких условий, то на обсервацию.

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Между тем, в Сыктывкаре открыли новый корпус инфекционной больницы и есть большая потребность в специалистах. Здесь готовы принять иногородних, обеспечить жильем и горячим питанием. Врач-терапевт может получить на одну ставку 100 тысяч рублей, реаниматолог - 170 тысяч. За особые условия работы и нагрузку выплатят дополнительные деньги.

По данным оперативного штаба по распространению инфекции, на 9 апреля в Республике Коми коронавирус выявлен у 31 человека. И их теперь 150. Один выздоровел, трое умерли.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Распространение коронавируса COVID-19

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