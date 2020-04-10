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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК закончил дело о хищении при реставрации Эрмитажа

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил об окончании расследования резонансного уголовного дела о хищении сотен миллионов рублей при реставрации Эрмитажа.
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов (второй справа) в Басманном суде Москвы. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов (второй справа) в Басманном суде Москвы. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов (второй справа) в Басманном суде Москвы. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Дело расследовал центральный аппарат ведомства - Главное управление по расследованию особо важных дел СК России. Фамилии главных фигурантов Уголовного дела известны по похожим уголовным делам. Это Григорий Пирумов, Никита Колесников, Олег Григор, Валерий Рогов и Юлия Бегеза.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Фото: РИА Новости
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В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - "создание преступного сообщества и участие в нем", "мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления".

По версии следствия, в 2015 году Григорий Пирумов, на тот момент занимавший должность заместителя министра культуры РФ, а также Борис Мазо, работавший директором Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного.

Петренко рассказала, что в состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и ещё несколько человек.

Фото: youtube.com/The State Hermitage Museum
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В том же году между Государственным Эрмитажем и подконтрольной обвиняемым фирмой "МехСтройТранс" был заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы в музее. По заверению следствия, при исполнении контракта соучастники похитили больше 900 миллионов рублей, выделенных из бюджета. С помощью многочисленных финансовых операций эти люди легализовали часть похищенного - 800 миллионов рублей.

Во время следствия никто из фигурантов уголовного дела вину не признал. Но Следственный комитет утверждает, что ими собрана достаточно доказательств их вины. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением отправлено в суд.

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