В Петербурге запретили посещать кладбища

В Петербурге кладбища внесли в список мест, посещение которых запрещено на период непростой эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Как следует из текста документа, до 30 апреля в Петербурге запрещено посещение кладбищ. Исключение сделано для случаев обращения в ритуальные конторы и на участие в церемониях захоронения.

Напомним, в Петербурге, как и во многих регионах страны, из-за коронавируса введены ограничения на работу ряда предприятий. В городе закрыты все развлекательные заведения, учреждения общественного питания, непродовольственные магазины, которые не продают товары первой необходимости.