Постановление правительства Санкт-Петербурга от 10 апреля 2020 года № 198 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавируспой инфекции (COV1D-19)" следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и пунктом "о-10" статьи 7 Закона Санкт-Петербурга от 28.09.2005 № 514-76 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:".

1.2. Пункт 2 постановления после слова "запретить" дополнить словами "(временно приостановить)".

1.3. Абзац третий пункта 2.1.1 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"Действие настоящего пункта пс распространяется:

на деятельность образовательных организаций в части, касающейся осуществления присмотра и ухода за детьми и реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с пунктом 16-8 постановления;

на деятельность профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, образовательных организаций высшего образования, научных и медицинских организаций в части, касающейся осуществления практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования".

1.4. Пункт 2.1.3 постановления дополнить словами ", а также посещение гражданами указанных мероприятий".

1.5. Пункт 2.1.4 постановления дополнить словами ", а также посещение гражданами указанных организаций".

1.6. Пункт 2.1.5 постановления дополнить словами ", а также посещение их гражданами".

1.7. Пункт 2.1.8 постановления дополнить словами ", а также посещение гражданами помещений указанных предприятий общественного питания".

1.8. Пункт 2.1.10 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.10. Предоставление услуг гражданам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом либо посредством курьерской доставки, отдельных медицинских услуг, реабилитационных услуг, услуг по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами и иных услуг в сфере социального обслуживания населения, транспортных услуг, услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, услуг по проведению технического осмотра, услуг по химической чистке и стирке одежды, гостиничных услуг (в части исключительно услуг проживания), ветеринарных услуг, финансовых услуг (в том числе банковских и страховых), жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, в том числе почтовой, сотовой, фиксированной, спутниковой связи, услуг по обеспечению бесперебойной работы телекоммуникационных сетей, центров обработки данных, услуг в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, услуг по погребению".

1.9. Пункт 2.1.14 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.14. Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга (далее - МФЦ), за исключением информирования с 11.04.2020 по 30.04.2020 о порядке предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ, по единому телефону центра телефонного обслуживания (812) 573-90-00".

1.10. Дополнить постановление пунктом 2-8 следующего содержания:

"2-8. Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга с 11.04.2020 по 30.04.2020 посещение гражданами кладбищ Санкт-Петербурга согласно перечням, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2008 № 377, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении".

1.11. В пункте 3.2 постановления слова "(далее - граждане)" и слова ", а также от посещения досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности" исключить.

1.12. В пункте 16-12 постановления слово "Санкт-Петербурга" исключить.

1.13. Дополнить постановление пунктом 18-7 следующего содержания:

"18-7. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 25.04.2020 организовать обработку от клещей территорий кладбищ, указанных в пункте 2-8 постановления".

1.14. В названии приложения к постановлению слова "по 05.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







