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10.04.2020 14:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Коми на карантин попало детское отделение райбольницы

Текст: Светлана Цыганкова

В Корткеросском районе Республики Коми на карантин попало детское отделение центральной районной больницы. В медицинском учреждении выявлены два новых факта заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщили в администрации муниципалитета, оба пациента из тех, кого ранее выписали из городских больниц. Одного уже госпитализировали в Сыктывкар. С пятницы, 10 апреля, на карантин закрыли детское отделение, в котором находится 42 пациента и 11 медицинских работников.

На сегодняшний день в Республике Коми, по данным федерального референс-центра, лабораторно подтвердили 58 новых случаев коронавируса. Всего их - 208, три человека умерли. Очаг заболевания обнаружили в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая сейчас находится на карантине.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар Распространение коронавируса COVID-19

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