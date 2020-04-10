В Коми на карантин попало детское отделение райбольницы

В Корткеросском районе Республики Коми на карантин попало детское отделение центральной районной больницы. В медицинском учреждении выявлены два новых факта заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в администрации муниципалитета, оба пациента из тех, кого ранее выписали из городских больниц. Одного уже госпитализировали в Сыктывкар. С пятницы, 10 апреля, на карантин закрыли детское отделение, в котором находится 42 пациента и 11 медицинских работников.

На сегодняшний день в Республике Коми, по данным федерального референс-центра, лабораторно подтвердили 58 новых случаев коронавируса. Всего их - 208, три человека умерли. Очаг заболевания обнаружили в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая сейчас находится на карантине.