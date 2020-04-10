Росздравнадзор разъяснил отличие гигиенических масок от медицинских

Продавать гигиенические маски, пошитые в ателье, на фабриках и иных местах могут не только государственные аптеки, но и магазины, коммерческие аптеки, ателье. Ограничение на продажу касается только одноразовых медицинских масок. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму Василий Климов.

По его данным, после сообщения о регламентации продажи масок через сеть госаптек "Крымфармация" на "горячую линию" правительства стали массово обращаться предприниматели, занимающиеся производством и реализацией масок населению.

- Я бы хотел этот момент немного разделить, потому что Минпромом утвержден стандарт для масок гигиенических, - сказал Климов. - Их могут шить и ателье, и предприятия, и швейные фабрики. Они реализуются во всех местах, где это разрешено.

Специальные одноразовые медицинские маски стали дефицитом с началом пандемии коронавируса и предметом массовых спекуляций. В этой связи правительство пошло на жесткую регламентацию их продажи в регионах, установив предельный размер надбавки на одно изделие в размере 10 копеек на единицу товара. Правительство установило временные ограничения сроком на три месяца не только на медицинские маски, но и на другие средства индивидуальной защиты в условиях пандемии, а именно перчатки и комбинезоны. В Крыму эти средства защиты могут продаваться только через сеть государственных аптек "Крымфармация".